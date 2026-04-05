Xiaomi повысила цены на смартфоны из-за подорожания памяти

Опубликовано 05 апреля 2026, 14:551 мин.
Xiaomi повысила цены на смартфоны из-за подорожания памятиРост цен на чипы затронул рынок электроники
Компания Xiaomi объявила о повышении цен на ряд смартфонов. Стоимость трех моделей увеличится примерно на 200 юаней, что эквивалентно около 29 долларов. Изменения вступят в силу со следующей недели. Аналогичные меры ранее приняли Oppo, Vivo и Honor.
Основной причиной стало удорожание ключевых компонентов, прежде всего чипов памяти. За год стоимость модулей с сопоставимыми характеристиками выросла почти в четыре раза. По оценкам аналитиков TrendForce, во втором квартале 2026 года контрактные цены на DRAM могут увеличиться на 58−63%, а на NAND-память на 70−75%.
Всего ожидается влияние на широкий рынок электроники, включая смартфоны и ПК. Среди факторов также отмечаются рост затрат на энергию, металлы, химические материалы и логистику, а также высокий спрос со стороны ИИ и дата-центров.