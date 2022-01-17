Xiaomi предложила россиянам тестировать новые устройства почти за бесплатно

Для участия в программе нужно подать заявку на этом сайте с 17 по 19 января. Компания выберет их желающих участников и будет регулярно высылать им новые устройства. 100 участников также получат 300 Mi-баллов.

Тестирование продуктов будет проходить с 20 по 31 января. До 10 февраля нужно будет отправить отчёт по результатам. Список участников опубликуют на сайте Mi.com в период с 20 по 23 января.

Так, например, наушники Redmi Buds 3 Pro можно будет получить за 50 рублей. За ту же сумму предлагают фитнес-трекер Mi Smart Band 6. Если вы попадёте в число участников, Xiaomi вышлет вам купон на покупку выбранного продукта за 50 рублей. Принять участие в программе смогут только зарегистрированные пользователи Mi.com. Шансы будут выше у тех, кто уже покупал что-либо на сайте, оставляли комментарии или лайки на страницах Xiaomi. Подробно почитать об акции можно по этой ссылке.