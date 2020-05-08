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Xiaomi представила беспроводное зарядное устройство с вентилятором внутри

Стоит около двух тысяч рублей
Xiaomi представила беспроводное зарядное устройство с вентилятором внутри. Он охлаждает зарядку.

Новинку Xiaomi показала во время мероприятия в Индии, в ходе которого компания также представила смартфон Mi 10 5G и наушники Mi True Wireless Earphones. Зарядное устройство называется Mi 30W Wireless Charger.

Xiaomi утверждает, что новинка позволяет эффективно и безопасно отводить тепло. Внешним видом зарядное устройство напоминает обычный держатель для телефонов. В принципе, это может служить дополнительной функцией, когда девайс не используется по назначению.

Согласно названию, мощность беспроводного зарядного устройства Xiaomi достигает 30 Вт. Оно совместимо с большинством телефонов, поддерживающих зарядку без проводов. Что наиболее интересно, Mi 30W имеет встроенный вентилятор, который эффективно охлаждает зарядку.

Стоимость Mi 30W составит 2299 рупий (около 2239 рублей по текущему курсу).

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