Xiaomi представила беспроводное зарядное устройство с вентилятором внутри

Новинку Xiaomi показала во время мероприятия в Индии, в ходе которого компания также представила смартфон Mi 10 5G и наушники Mi True Wireless Earphones. Зарядное устройство называется Mi 30W Wireless Charger.

Xiaomi утверждает, что новинка позволяет эффективно и безопасно отводить тепло. Внешним видом зарядное устройство напоминает обычный держатель для телефонов. В принципе, это может служить дополнительной функцией, когда девайс не используется по назначению.

Согласно названию, мощность беспроводного зарядного устройства Xiaomi достигает 30 Вт. Оно совместимо с большинством телефонов, поддерживающих зарядку без проводов. Что наиболее интересно, Mi 30W имеет встроенный вентилятор, который эффективно охлаждает зарядку.

Стоимость Mi 30W составит 2299 рупий (около 2239 рублей по текущему курсу).