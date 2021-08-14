Xiaomi представила беспроводную зарядную станцию на 100 Вт

Новая зарядка почти идентична старой. Различия заключаются в скорости, цвете и уровнях безопасности. Смартфон можно поместить на устройство вертикально или горизонтально.

Как следует из названия, новое зарядное устройство имеет максимальную выходную мощность 100 Вт, в отличие от 80 Вт у старого зарядного устройства. Интересно, что ни один из продуктов Xiaomi не может заряжать без провода с такими показателями.

Новинка имеет дополнительные уровни защиты, в том числе от перегрева. У зарядного устройства есть две катушки и динамический кулер. Аксессуар использует стандарт Qi, поэтому может применяться для зарядки почти любого поддерживаемого устройства. Однако только смартфоны Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra и Mi MIX 4 могут использовать режим Ultra-Fast Wireless Charging Mode. То есть эти устройства могут заряжаться по своей максимальной мощности. Компания утверждает, что Mi MIX 4 зарядится целиком всего за 28 минут с помощью Mi 100W Wireless Charging Stand.

Устройство оценено в $92.