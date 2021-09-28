Xiaomi представила браслеты для бесконтактной оплаты товаров

На данный момент нет подробной информации об этом продукте. Ясно только, что модуль NFC расположен в самом ремешке. Xiaomi ещё не назвала дату запуска браслета, но объявила, что работает в сотрудничестве с различными финансовыми компании в Индии, включая RuPay, RBL и Zeta. Скорее всего, в России такой ремешок появится нескоро.

Сейчас у Xiaomi в продуктовой линейке есть фитнес-браслеты, поддерживающие NFC. Новый ремешок, скорее всего, будет намного дешевле, так как не будет содержать ничего кроме модуля для бесконтактной оплаты. Это может быть интересным решением для тех, кто хочет просто не таскать с собой карту и не доставать каждый раз при оплате телефон.