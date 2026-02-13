Xiaomi представила ИИ-модель для роботов

Xiaomi-Robotics-0

«Топ за свои деньги"-компания объявила о запуске Xiaomi-Robotics-0. Это открытая VLA-модель с 4,7 миллиарда параметров. Она объединяет визуальное восприятие (Vision), понимание языка (Language) и генерацию физических действий (Action) для управления роботами. По словам компании, модель уже отлично себя показывает как в симуляциях, так и в реальных тестах.