Наука и технологии
Сегодня 14:11
Xiaomi представила куртку, способную защитить от жидкого азота
Сложно сказать, в какой ситуации это может пригодиться
У Xiaomi уже есть куртка с подогревом, однако компания решила на этом не останавливаться. На платформе Xiaomi Youpin появилась зимняя куртка не просто с подогревом, но и с аэрогелем. Одежда может выдержать воздействие струёй жидкого азота.
Куртку назвали Supield+. Она использует теплоизоляционный слой из аэрогеля S.Kistler. Он, как утверждается, позволяет материалу «дышать». Согласно информации производителя, 3-мм слой S.Kistler может выдержать струю жидкого азота на температуре -196 ℃. Теплоизоляционный эффект у него якобы так же хорош, как от 40-мм слоя пуха.
Куртку, кроме того, легко чистить. При этом одежда не теряет способность сохранять тепло даже после повторных стирок.
Ещё Supield+ имеет встроенный нагреватель. Он обеспечивает нагрев за 10 секунд и поддерживает три уровня температурного контроля: 30 ℃, 35 ℃ и 40 ℃.
Цены на куртку начинаются с $75 — за стандартную модель, с $90 — за модель средней длины.