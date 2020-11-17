Xiaomi представила куртку, способную защитить от жидкого азота

Куртку назвали Supield+. Она использует теплоизоляционный слой из аэрогеля S.Kistler. Он, как утверждается, позволяет материалу «дышать». Согласно информации производителя, 3-мм слой S.Kistler может выдержать струю жидкого азота на температуре -196 ℃. Теплоизоляционный эффект у него якобы так же хорош, как от 40-мм слоя пуха.

Куртку, кроме того, легко чистить. При этом одежда не теряет способность сохранять тепло даже после повторных стирок.

Ещё Supield+ имеет встроенный нагреватель. Он обеспечивает нагрев за 10 секунд и поддерживает три уровня температурного контроля: 30 ℃, 35 ℃ и 40 ℃.

Цены на куртку начинаются с $75 — за стандартную модель, с $90 — за модель средней длины.