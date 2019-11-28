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Xiaomi представила меняющую форму кровать

У неё даже есть режим невесомости
Xiaomi создала «умную» электрическую кровать, которая может принимать такую форму, какая нужна пользователю для максимального удобства.

Устройство назвали Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed. Им можно управлять с помощью кнопок или голосом. Кровать способна изменять угол наклона поверхности в верхней и нижней части. Благодаря этому на ней можно удобно читать или смотреть фильмы лёжа.

Верхняя часть поднимается от 0 до 60 градусов, а нижняя — до 30 градусов. Обеспечивают это специальные двигатели. Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed уже имеет несколько готовых режимов: плоский режим, режим против храпа, режим чтения, режим ТВ и «режим невесомости».

Изготовлена кровать из высокопрочного стекловолокна и легированной стали. Рассчитана на равномерную нагрузку до 1000 кг.

Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed оценена в $285 (около 18 269 рублей), будет доступна для предзаказа с 3 декабря.