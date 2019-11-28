Xiaomi представила меняющую форму кровать

Устройство назвали Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed. Им можно управлять с помощью кнопок или голосом. Кровать способна изменять угол наклона поверхности в верхней и нижней части. Благодаря этому на ней можно удобно читать или смотреть фильмы лёжа.

Верхняя часть поднимается от 0 до 60 градусов, а нижняя — до 30 градусов. Обеспечивают это специальные двигатели. Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed уже имеет несколько готовых режимов: плоский режим, режим против храпа, режим чтения, режим ТВ и «режим невесомости».

Изготовлена кровать из высокопрочного стекловолокна и легированной стали. Рассчитана на равномерную нагрузку до 1000 кг.

Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed оценена в $285 (около 18 269 рублей), будет доступна для предзаказа с 3 декабря.