Xiaomi представила отвёртку с зарядкой через USB

Набор Mijia Electric Precision Screwdriver Kit предлагают на Youpin за $24 (около двух тысяч рублей). Это электрическая отвёртка с 24 стальными битами в комплекте.

Mijia Electric Precision Screwdriver Kit оснащена электрическим мотором, который разгоняется до 200 оборотов в минуту. На корпусе отвёртки есть две кнопки, с помощью которых можно регулировать параметры вращения: по часовой стрелке или против.

Отвёртку можно использовать для разборки и смартфонов, и очков, и ноутбуков, и других вещей. Она имеет батарею ёмкостью 350 мАч. Одного заряда хватает на 400 винтов. Есть USB-C для зарядки. Отвёртке требуется 160-200 минут, чтобы полностью зарядиться.