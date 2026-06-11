Xiaomi представила портативную кофемашину за 6 000 рублей (559 юаней)

Устройство 24,5 см в высоту и всего 7,15 см в ширину. Внутри три аккумулятора по 2500 мА·ч. Заряжаются они через USB-C, от 20 до 80% за полчаса, полностью — за 80 минут. Корпус защищён от пыли и воды (стандарт IP55). Все части легко разбираются и моются.