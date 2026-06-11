Опубликовано 11 июня 2026, 15:221 мин.
Xiaomi представила портативную кофемашину за 6 000 рублей (559 юаней)Варит кофе за 45 секунд
Xiaomi представила портативную кофемашину Mijia. Объявлен краудфандинг, что начнется 17 июня. Обычная цена — 799 юаней (около 8 500), а для первых покупателей — 559 юаней (примерно 6 000 рублей).
© Xiaomi
Устройство работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Насос создаёт давление до 20 бар. Керамический нагреватель вместе с умной системой управления температурой поддерживает стабильные 92 °C. Кофемашина готовит напиток всего за 45 секунд.
Устройство 24,5 см в высоту и всего 7,15 см в ширину. Внутри три аккумулятора по 2500 мА·ч. Заряжаются они через USB-C, от 20 до 80% за полчаса, полностью — за 80 минут. Корпус защищён от пыли и воды (стандарт IP55). Все части легко разбираются и моются.