Xiaomi представила собственную кредитную карту с кэшбэком

Она так и называется Xiaomi GF Joint Credit Card. Отмечается, что это первая кредитная карта для «умного» дома. Дело в том, что если совершать по карте покупок на 3199 юаней (около 33 тысяч рублей) в месяц, то можно получить «умное» устройство Xiaomi стоимость 199 юаней в следующем месяце. Такой своеобразный кэшбэк.

Кроме того, для всех новых клиентов действует следующая акция: при сумме покупок в 99 юаней первые три месяца, можно получит ваучер на 50 юаней. Его можно использовать в Xiaomi Mall и Xiaomi Mi Home.

Карта пока доступна только в Китае.