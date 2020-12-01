Xiaomi представила сверхкомпактное зарядное устройство для ноутбуков

Xiaomi утверждает, что её устройство по размеру вдвое меньше других подобных. При его создании использовалась усовершенствованная технология GaN. Она позволяет повысить удельную мощность на 30%. Если говорить подробнее, новое Mi 65W Fast Charger использует полупроводниковую технологию с применением нитрида галлия (GaN).

У зарядного устройства есть порт USB-C. Заряжать можно, в сущности, любые девайсы: и смартфоны, и ноутбуки. Мощность зарядки составляет 65 Вт. Также у устройства Xiaomi есть несколько функций безопасности, которые гарантируют полную защиту для девайсов любых производителей.

Mi 65W Fast Charger оценено в 2590 рублей.