Xiaomi представила свою первую робособаку

Робот получил название CyberDog. Это аналог Spot от Boston Dynamics, однако, как заметили многие, более жуткий. Выглядит он как антагонист «доброго» Spot.

«Мозг» CyberDog состоит из модуля Jetson Xavier NX, который содержит 384 ядра CUDA, 48 тензорных ядер, шесть ядер Carmel CPU, а также два ядра для глубокого обучения. Это «железо» обрабатывает информацию с 11 датчиков CyberDog. Всё вместе позволяет ему перемещаться в пространстве. Робот может даже выполнять трюки. Кроме того, CyberDog способен следовать за хозяином, как настоящая собака.