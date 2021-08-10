Xiaomi представила свою первую робособаку

Xiaomi представила свою первую робособакуВыглядит она сурово
Робот получил название CyberDog. Это аналог Spot от Boston Dynamics, однако, как заметили многие, более жуткий. Выглядит он как антагонист «доброго» Spot.
«Мозг» CyberDog состоит из модуля Jetson Xavier NX, который содержит 384 ядра CUDA, 48 тензорных ядер, шесть ядер Carmel CPU, а также два ядра для глубокого обучения. Это «железо» обрабатывает информацию с 11 датчиков CyberDog. Всё вместе позволяет ему перемещаться в пространстве. Робот может даже выполнять трюки. Кроме того, CyberDog способен следовать за хозяином, как настоящая собака.
Робопса можно активировать голосом. Также к нему можно подключать другие устройства.
Пока Xiaomi не намерена продавать CyberDog. Компания отправит тысячу экземпляров инженерам и энтузиастам по цене 9999 юаней (около 113 000 рублей).