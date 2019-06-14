Xiaomi представила убийцу комаров

Это не первый фумигатор китайской компании, но в разгар сезона новинка может прийтись очень кстати. Устройство представляет собой лампу, которая излучает волны длиной 360-400 нм (ультрафиолет). Они привлекают комаров, а когда те подлетают к лампе, она убивает их при помощи высокого напряжения. Yeelight Mosquito Killer автоматически включается ночью и выключается к утру. Самое важное, что устройство, в отличие от большинства фумигаторов, не распыляет в воздухе химические вещества.

Работает оно на литиевом аккумуляторе, способном держать заряд до 4 часов. Этого, конечно, на всю ночь не хватит, поэтому лучше включать устройство в сеть. Как показали тесты, Yeelight Mosquito Killer убивает комаров с эффективностью 88,10%.