Xiaomi представила "умную" беговую дорожку с 43-дюймовым дисплеем

Будет две версии устройства: стандартная и премиум, а основное различие между ними будет заключаться в том, что стандартная версия позволяет бежать с максимальной скоростью 14,5 км/ч, в то время как премиум в данном плане дает куда больше развернуться и набрать все 19 км/ч. К сожалению, на данный момент нет никаких данных ни о цене, ни о дате старта продаж новинки, но если верить представителям Amazfit, цена HomeStudio “восхитит” потенциальных покупателей.