Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2025, 17:41
1 мин.

Xiaomi представила умную камеру с 2K, ночным видением и защитой приватности

Пока без цены
Xiaomi объявила о глобальном запуске своей новой домашней камеры наблюдения — C100. Устройство оснащено 3-мегапиксельной матрицей и записывает видео в разрешении 2K (2304×1296). Благодаря широкому углу обзора 128° и большой диафрагме f/1.6 камера хорошо снимает даже при слабом освещении.
Xiaomi представила умную камеру с 2K, ночным видением и защитой приватности

© Xiaomi

Для ночного режима используются инфракрасные светодиоды, которые не светятся красным, как у других камер.

Камера получила функции на базе искусственного интеллекта: распознавание людей, плача ребёнка, громких звуков и выход за виртуальные границы. Также поддерживаются голосовые команды через приложение Xiaomi Home с системой шумоподавления.

Особое внимание уделено конфиденциальности: предусмотрена механическая шторка, которая физически закрывает объектив, и возможность скрыть часть изображения с помощью «маскировки зоны». Обработка ИИ выполняется локально, без отправки данных в облако.

Камера поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и работает с Google Assistant и Alexa. Видео можно сохранять на карту памяти (до 256 ГБ), NAS или в облачное хранилище.

Точная дата и цена пока не объявлены.

Источник:notebookcheck
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Xiaomi
,
#камера