Xiaomi представила умную камеру с 2K, ночным видением и защитой приватности

Для ночного режима используются инфракрасные светодиоды, которые не светятся красным, как у других камер.

Камера получила функции на базе искусственного интеллекта: распознавание людей, плача ребёнка, громких звуков и выход за виртуальные границы. Также поддерживаются голосовые команды через приложение Xiaomi Home с системой шумоподавления.

Особое внимание уделено конфиденциальности: предусмотрена механическая шторка, которая физически закрывает объектив, и возможность скрыть часть изображения с помощью «маскировки зоны». Обработка ИИ выполняется локально, без отправки данных в облако.

Камера поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и работает с Google Assistant и Alexa. Видео можно сохранять на карту памяти (до 256 ГБ), NAS или в облачное хранилище.

Точная дата и цена пока не объявлены.