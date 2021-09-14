Xiaomi представила умные очки с переводом текста прямо перед глазами

Xiaomi Smart Glasses используют технологию оптических волноводов MicroLED. Она позволила незаметно разместить систему формирования изображения в рамке. Кроме того, MicroLED обладает высокой плотностью пикселей и увеличенным жизненным циклом.

Размеры чипа дисплея в очках Xiaomi составляют 2,4 х 2,02 мм. В целом, компания позиционирует новинку не просто как «дополнительный экран для смартфона», а как самостоятельное носимое устройство. В него встроеные 497 компонентов, в том числе модули связи. На очках также есть 5-Мп камера. Именно она делает фото и преобразовывает их в текст для перевода. Помимо этого, очки могут переводить звук в текст в реальном времени, а затем делать перевод — удобно в путешествиях. Камеру сопровождает световой индикатор, который предупреждает, что она включена.

Стоимость Xiaomi Smart Glasses пока неизвестна.