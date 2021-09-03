Xiaomi приготовилась к запуску автомобильного бизнеса

Xiaomi также приобрела компанию DeepMotion, которая разрабатывает технологии автономного вождения.

Сообщается, что первоначальные инвестиции Xiaomi в новую компанию составили около $1,5 млрд. Кроме того, уже наняты более 300 новых сотрудников. В следующие десять лет компания планирует выплатить ещё $1,5 млрд.

К сожалению, обо всём этом пока мало, что известно. Ответа на вопрос, выпустит ли Xiaomi собственный электромобиль, пока ни у кого нет.

Недавно появилась информация о том, что компания Apple ведёт переговоры с Toyota по поводу выпуска собственного электромобиля.