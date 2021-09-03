Xiaomi приготовилась к запуску автомобильного бизнеса

Наука и технологии
Сегодня в 11:45
Xiaomi приготовилась к запуску автомобильного бизнесаУже зарегистрировала компанию
Xiaomi сообщила о регистрации своей новой компании Xiaomi EV Inc. Из названия понятно, что она будет заниматься электромобильным бизнесом.
Xiaomi также приобрела компанию DeepMotion, которая разрабатывает технологии автономного вождения.
Сообщается, что первоначальные инвестиции Xiaomi в новую компанию составили около $1,5 млрд. Кроме того, уже наняты более 300 новых сотрудников. В следующие десять лет компания планирует выплатить ещё $1,5 млрд.
К сожалению, обо всём этом пока мало, что известно. Ответа на вопрос, выпустит ли Xiaomi собственный электромобиль, пока ни у кого нет.
Недавно появилась информация о том, что компания Apple ведёт переговоры с Toyota по поводу выпуска собственного электромобиля.