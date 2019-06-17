Xiaomi привезла в Россию новые беспроводные наушники и фитнес-браслет

Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 имеет 0,95-дюймовый цветной AMOLED-дисплей с яркостью до 400 нит. Устройство защищено от воды, может выдерживать погружение на глубину до 50 метров. Автономность использования трекера достигает 20 дней. На одном заряде же устройство может «выжить» три недели. Ремешки для Mi Smart Band 4 представлены в пяти цветах.

Стоить браслет будет 2990 рублей. А продажи его в официальных магазинах начнутся 8 июля.