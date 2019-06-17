Xiaomi привезла в Россию новые беспроводные наушники и фитнес-браслет

Наушники Mi True Wireless Earphones поддерживают режим одного уха, сенсорное управление (при прикосновении к внешней части наушников), режим телефонного разговора, а также работу с голосовыми помощниками Siri и др. В комплекте с наушниками идёт специальный зарядный футляр. На одном заряде они могут продержаться до трёх часов. Стоимость наушников составит 5 990 рублей. В продажу они поступят с 28 июня. Их также можно получить в подарок при покупке Xiaomi Mi 9T.
Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 имеет 0,95-дюймовый цветной AMOLED-дисплей с яркостью до 400 нит. Устройство защищено от воды, может выдерживать погружение на глубину до 50 метров. Автономность использования трекера достигает 20 дней. На одном заряде же устройство может «выжить» три недели. Ремешки для Mi Smart Band 4 представлены в пяти цветах.
Стоить браслет будет 2990 рублей. А продажи его в официальных магазинах начнутся 8 июля.