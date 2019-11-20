Xiaomi раскрыла будущие нововведения в фирменной прошивке

По его словам, программное обеспечение будет активно использовать методы искусственного интеллекта для соединения смартфонов с платформами Интернета вещей (IoT). Скорее всего, это будет использоваться в основном для создания «умного» дома. Xiaomi надеется стать лидером индустрии и создать «самую крутую систему в сознании пользователей».

Компания уже работает над созданием «умных» пакетов приложений: офисного Mi Work, спортивного Mi Health, туристического Mi Go, программ для «умного» дома Mi Home, игр Mi Game.

Исходя из всего этого, можно предположить, что скоро мы увидим MIUI в устройствах Xiaomi для «умного» дома и множестве других девайсов. Свидетельством этому является тот факт, что часы компании уже работают под управлением MIUI For Watch.