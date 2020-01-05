Xiaomi рассказала, что будет делать в случае санкций со стороны США

По его словам, Xiaomi уже готова к такому повороту событий. Компания инвестирует часть своих доходов в полупроводниковые компании, чтобы создать сеть, способную обеспечивать производство смартфонов без участия американцев.

Сейчас у Xiaomi, похоже, всё в порядке. Компания активно работает с Qualcomm и Google и не видит никакой «цепной реакции», которая могла бы последовать за баном Huawei.

В любом случае, если угроза возникнет, у Xiaomi есть план «Б». Тем не менее, компания считает, что её бизнес-стратегия не должна зависеть от решения политиков.

Напомним, в мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», ограничив возможность производителя смартфонов сотрудничать с американскими компаниями.