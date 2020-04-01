Xiaomi рассказала о скором восстановлении продаж смартфонов в Китае после эпидемии

Недавно в Китае заявили, что распространение коронавирусной инфекции в стране практически удалось остановить. Китай постепенно возвращается к нормальной жизни.

Как пишет Reuters, ссылаясь на представителей Xiaomi, китайский рынок тоже вступил в стадию оздоровления. Он уже восстановился на 80-90% от нормального уровня. В Xiaomi также сообщили, что продажи компании в Китае в первом квартале года упали из-за эпидемии, но не рассказали, на сколько.

Представители Xiaomi также отметили, что ожидают устойчивого спроса на смартфоны во всём мире. Даже несмотря на то, что вирус сейчас распространяется в других странах помимо Китая. Компания ожидает признаки восстановления в мае.