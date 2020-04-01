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Xiaomi рассказала о скором восстановлении продаж смартфонов в Китае после эпидемии
Компания ожидает, что и глобальный рынок восстановится быстро
Xiaomi рассказала о скором восстановлении продаж смартфонов в Китае после эпидемии. Компания видит хорошие признаки на рынке.
Недавно в Китае заявили, что распространение коронавирусной инфекции в стране практически удалось остановить. Китай постепенно возвращается к нормальной жизни.
Как пишет Reuters, ссылаясь на представителей Xiaomi, китайский рынок тоже вступил в стадию оздоровления. Он уже восстановился на 80-90% от нормального уровня. В Xiaomi также сообщили, что продажи компании в Китае в первом квартале года упали из-за эпидемии, но не рассказали, на сколько.
Представители Xiaomi также отметили, что ожидают устойчивого спроса на смартфоны во всём мире. Даже несмотря на то, что вирус сейчас распространяется в других странах помимо Китая. Компания ожидает признаки восстановления в мае.