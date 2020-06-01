Xiaomi создала дешёвый беспроводной принтер

Этот принтер использует струйную технологию. На нём реализован принципе «всё-в-одном», то есть устройство может печатать, копировать и сканировать. У него есть беспроводной модуль, но при желании принтер можно подключать через USB. Доступны цветная и чёрно-белая печать.

Сообщается, что чернила для принтера не имеют какого-либо запаха и довольно качественны. Одного картриджа хватает для печати 480 страниц в чёрно-белом режиме и до 150 страниц в цветном режиме.

Что касается сканированных изображений, то их можно сохранять и отправлять на смартфон.

Стоимость такого многофункционального устройства составляет всего $70 (примерно 4,8 тысячи рублей по текущему курсу).