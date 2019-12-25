Xiaomi создала механическую клавиатуру с необычным дизайном и голосовым набором

У MIIW Elite насчитывается 85 клавиш с ножничным механизмом. Кнопки у клавиатуры круглые, сама она имеет закруглённые углы. Толщина устройства составляет 7,8 мм.

Если приглядеться к изображению MIIW Elite, то можно заметить, что между клавишами Alt и Ctrl справа от пробела находится кнопка для активации голосового управления. Зажав её, можно диктовать различные команды и любой текст.

Создана также версия клавиатуры без голосового управления. Беспроводная мышь же получила соответствующий дизайн.

MIIW Elite и манипулятор стоят по $42 каждый. Упрощённая версия клавиатуры оценена в $25. В продажу устройства поступят 25 февраля 2020 года.