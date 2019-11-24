Xiaomi создала недорогую дрель-шуруповёрт

Девайс называется Xiaomi Akku Ankuo. В нём установлен бесколлекторный двигатель пониженной шумности с крутящим моментом 10 Нм. У инструмента есть двухпозиционный переключатель скоростей. На малой скорости (360 оборотов в минуту) устройство можно использовать как шуруповёрт, а на высокой (850 оборотов в минуту) — в качестве дрели.

Akku Ankuo оснащён аккумулятором типа 21700, который на 40% автономнее, чем батареи типа 18650. Зарядить девайс можно через USB-порт от ноутбука, компьютера или внешнего аккумулятора.

Для всех, кто профинансирует Akku Ankuo, устройство будет стоить $28 (около 1785 рублей), а в розничной продаже его цена составит $47 (примерно 2996 рублей).