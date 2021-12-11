Xiaomi создала прорывные аккумуляторы смартфонов

В технологии нового поколения используется «технология добавления лития с высоким содержанием кремния», благодаря которой содержание кремния увеличивается в три раза. Существенное сокращение пространства, необходимого для новой батареи, также связано с тем, как выравнивается модуль PCM.

Помимо этого, аккумулятор оснащён специальным чипом, который анализирует данные, чтобы обеспечить повышенную безопасность. Также отслеживается поведение зарядки в ночное время — так можно избежать длительного состояния полной зарядки и замедлить старение аккумулятора. Ещё технология может определять сезоны с высокими температурами и соответствующим образом регулировать температуру батарей.

Массовое производство новых аккумуляторов начнётся во второй половине 2022 года.