Наука и технологии
Сегодня в 12:59
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Xiaomi создала прорывные аккумуляторы смартфонов

Время автономной работы увеличено на 100 минут
Xiaomi объявила о новом прорыве в технологии аккумуляторов. Их размер удалось уменьшить на 10%, что позволяет использовать более плотные батареи при том же объёме и эффективно увеличить время автономной работы на 100 минут.
Xiaomi создала прорывные аккумуляторы смартфонов

В технологии нового поколения используется «технология добавления лития с высоким содержанием кремния», благодаря которой содержание кремния увеличивается в три раза. Существенное сокращение пространства, необходимого для новой батареи, также связано с тем, как выравнивается модуль PCM.

Помимо этого, аккумулятор оснащён специальным чипом, который анализирует данные, чтобы обеспечить повышенную безопасность. Также отслеживается поведение зарядки в ночное время — так можно избежать длительного состояния полной зарядки и замедлить старение аккумулятора. Ещё технология может определять сезоны с высокими температурами и соответствующим образом регулировать температуру батарей.

Массовое производство новых аккумуляторов начнётся во второй половине 2022 года.

Источник: Gizmochina
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