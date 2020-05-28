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Xiaomi создала внешний аккумулятор с солнечными панелями
Отлично подойдёт для долгих прогулок
Подзарядка смартфонов и других устройств — сложная задача, если находитесь на улице, да ещё и в лесу, далеко от цивилизации. Для решения этой проблемы Xiaomi создала внешний аккумулятор с солнечными панелями.
Сбор средств на устройство под названием YEUX запущен на краудфандинговой платформе Youpin. Оно может пригодиться во время длительных прогулок на природе. Стоит пауэрбанк при этом всего около $49 (почти 3,5 тысячи рублей).
Устройство использует высокочувствительные однокристальные солнечные панели. Коэффициент конверсии в них был улучшен по сравнению с традиционными. Зарядные панели могут быть просто подвешены на рюкзак для подзарядки в движении.
Эти панели комплектуются литиево-полимерной батарей ёмкостью 6400 мАч. Если есть источник питания, то аккумулятор можно подзарядить через него.
Устройство имеет два USB-A порта и один Type-C. Пауэрбанк можно использовать для подзарядки смартфонов, планшетов, цифровых камер и других устройств.