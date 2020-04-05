Xiaomi «уколола» Huawei по поводу отсутствия сервисов Google на смартфонах

Xiaomi совсем недавно выпустила смартфоны серии Mi 10 на глобальном рынке. Покупатели старшей модели могут обратить пристальное внимание на коробку, в которой она поставляется. Прямо под надписью «Mi 10 Pro» там указано следующее: «… с лёгким доступом к приложениям Google, которыми вы пользуетесь чаще всего».

Напомним, в мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», вследствие чего компания лишилась возможности получить сертификацию американской Google для использования её популярных сервисов. Недавно представленные флагманские Huawei P40 тоже остались без приложений Google, что может не слишком хорошо сказаться на их продажах на глобальном рынке.