Xiaomi устроила перестановки в руководстве

Китайский технологический гигант ранее говорил, что бывший президент Ван Сян уходит в отставку 30 декабря. Xiaomi также заявила, что Лу Вейбинг будет управлять отделом смартфонов, отделом экологической сети, отделом крупной бытовой техники, китайским и индийским регионами группы.

Ван Сян же был назначен вице-президентом группы, а также президентом китайского офиса Xiaomi.