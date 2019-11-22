Xiaomi возродила оболочку Windows Phone в новом устройстве

Девайс имеет цветной сенсорный экран диагональю 4,1 дюйма. От смартфона его отличают шесть встроенных микрофонов. Их количество обусловлено тем, что запись речи должна быть максимально качественной. Тогда устройство сможет дать корректный перевод.

Питает карманный переводчик аккумулятор на 3000 мАч. Утверждается, что одной зарядки должно хватать на 19 дней в режиме ожидания и на 5 часов непрерывного перевода.

Устройство поддерживает 18 языков, на которых говорят в 170 странах мира. Помимо голоса девайс может переводить надписи: он оснащён восьмимегапиксельной камерой.

Переводить без интернета устройство, конечно, неспособно. Но в него можно вставить SIM-карту. Стоит новинка $185. Продажи её начнутся 26 ноября.