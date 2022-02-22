Xiaomi выпустила антивирусную спортивную кофту

Кофта имеет элегантный дизайн с воротником-поло и представлена в чёрном цвете. На спине у неё изображён отражающий логотип Xiaomi. Лёгкая ткань кофты обработана противомикробной технологией с технологией Dritech+, а также антивирусными средствами (какими, неясно). Dritech+ позволяет сократить разницу температур внутри и снаружи на 2 градуса.

Кофта также имеет защиту от ультрафиолетовых лучей, что делает её хорошим выбором для занятий спортом на открытом воздухе. Ткань здесь соткана так, чтобы обеспечить непроницаемость для патогенов.

Кофта оценена примерно в 1600 рублей. Выйдет ли такая в России, пока неясно.