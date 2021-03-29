Наука и технологии
Сегодня в 19:23
Xiaomi выпустила беспроводную зарядку сразу для трёх устройств раньше Apple
За $90
Сегодня на презентации Xiaomi представила не только смартфоны и фитнес-браслет, но и аналог AirPower — беспроводную зарядку сразу для трёх устройств. О том, что Apple работает над такой, слухи ходят уже несколько лет. Тем не менее, Xiaomi стала первой на этом поприще.
Устройство Xiaomi способно одновременно заряжать три девайса. При этом их не нужно располагать на поверхности зарядки в особых местах. То есть новинка Xiaomi очень похожа на Apple AirPower.
Как утверждает китайская компания, беспроводное зарядное устройство может выдавать 20 Вт на каждый девайс. Оно включает в себя 19 катушек.
В отличие от других подобных устройств новинка Xiaomi более доступная. Она оценена в $90. Однако пока непонятно, будет ли зарядное устройство продаваться за пределами Китая.