Xiaomi выпустила беспроводную зарядку сразу для трёх устройств раньше Apple

Устройство Xiaomi способно одновременно заряжать три девайса. При этом их не нужно располагать на поверхности зарядки в особых местах. То есть новинка Xiaomi очень похожа на Apple AirPower.

Как утверждает китайская компания, беспроводное зарядное устройство может выдавать 20 Вт на каждый девайс. Оно включает в себя 19 катушек.

В отличие от других подобных устройств новинка Xiaomi более доступная. Она оценена в $90. Однако пока непонятно, будет ли зарядное устройство продаваться за пределами Китая.