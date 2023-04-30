Xiaomi выпустила часы в стиле Apple Watch за 7 тысяч рублей. Стоит ли их покупать

Redmi Watch 3 - это умные часы от компании Xiaomi. Часы идут сразу же с силиконовым ремешком, который при желании легко отсоединяется. В комплекте с часами идёт зарядка и инструкция. При включении устройство предлагает отсканировать QR-код, чтобы скачать приложение под названием Mi Fitness. При помощи него вы сможете на смартфоне отслеживать свой прогресс.

Сразу после подключения к смартфону на экране часов появился большой циферблат и круглые значки приложений. Работает всё очень быстро.

Вам доступно большое количество самых разных тренировок и разных видов спорта. Также у вас будут графики активности, по которым вы можете определять свой прогресс.