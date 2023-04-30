Xiaomi выпустила часы в стиле Apple Watch за 7 тысяч рублей. Стоит ли их покупать

Xiaomi выпустила часы в стиле Apple Watch за 7 тысяч рублей. Стоит ли их покупатьИ действительно ли они могут заменить часы от Apple
В выпуске на YouTube-канале DimaViper Live подробно рассказали об особенностях, достоинствах и недостатках новых часов Redmi Watch 3.
Redmi Watch 3 - это умные часы от компании Xiaomi. Часы идут сразу же с силиконовым ремешком, который при желании легко отсоединяется. В комплекте с часами идёт зарядка и инструкция. При включении устройство предлагает отсканировать QR-код, чтобы скачать приложение под названием Mi Fitness. При помощи него вы сможете на смартфоне отслеживать свой прогресс.
Сразу после подключения к смартфону на экране часов появился большой циферблат и круглые значки приложений. Работает всё очень быстро.
Вам доступно большое количество самых разных тренировок и разных видов спорта. Также у вас будут графики активности, по которым вы можете определять свой прогресс.
У вас есть возможность при помощи Redmi Watch 3 измерять пульс, уровень кислорода в крови. Также вы можете отслеживать свой сон, включать фонарик (точнее, в этом случае экран начинает светиться максимально ярко) и т.п.
В самом приложении для смартфона функции примерно те же самые. Ещё вы можете выбирать картинку с телефона на заставку для часов, можете устанавливать, от каких конкретно приложений вам будут на часы приходить уведомления, и пр.
Экран у часов большой и с высоким разрешением. Благодаря этому всё видно на нём очень чётко.
Прожить эти часы могут, если держать постоянно соединение со смартфоном, постоянно мониторить пульс, - где-то около недели. Заряжаться они будут тоже несколько часов. Но это лучше, чем Apple Watch, которые держат заряд максимум два-три дня.