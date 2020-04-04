Xiaomi выпустила дешёвую электробритву

Новая электробритва является более доступной версией моделей Mijia Electric Shaver S500 и Mijia Electric Shaver S500C. Внешне устройство похоже на Mijia S500C. Оно имеет три плавающие головки и двойные лезвия. Одно лезвие приподнимает щетину, а другое отрезает её.

К сожалению, головку у модели S300, в отличие от S500C, нельзя сменить. Зато у электробритвы водонепроницаемый корпус. Поэтому использовать её можно и в душе.

Заряжается устройство через разъём USB-C. Заряд аккумулятора показывает светодиодный индикатор. Он становится красным, когда батарея на исходе.

Электробритва Mijia Electric Shaver S300 поступит в продажу 9 апреля.