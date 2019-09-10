Xiaomi выпустила дешёвый аккумулятор на 10 000 мАч с беспроводной зарядкой

Ёмкость аккумулятора всё та же — 10 000 мАч. Поддерживает не только беспроводную зарядку мощностью в 10 Вт, но и проводную на 18 Вт. Есть поддержка стандарта Qi, полноразмерный порт USB и разъём USB Type-C.

Дешевле устройство стало за счёт изменений корпуса. Вместо алюминия новинка получила пластиковый. Это же уменьшило и вес аккумулятора — аж на 75 граммов. Так же, как и толщину.

«Портативка» универсальна — подойдёт и для iPhone XS, и для Samsung Galaxy S9, и, само собой, для Mi 9. Стоить она будет всего $18. Продажи стартуют 12 сентября.