Xiaomi выпустила детектор протечек

Использовать Mi Leak Detector можно в любой части дома, в том числе, конечно, на кухне и в ванной, где риск протечек велик. Xiaomi утверждает, что устройство работает 24 часа в сутки и может оповещать пользователя об аварии через смартфон.

Детектор представлен только в одном цвете — белом. Выглядит как небольшая круглая таблетка с логотипом «Mi».

Устройство пока продаётся только в Китае. Точнее, оно поступит в продажу 27 октября. Стоимость детектора составляет всего $9. Будет ли он предлагаться в других странах, пока неизвестно.