Xiaomi выпустила долговечный зарядный кабель для iPhone

Стоимость новинки от Xiaomi составляет $12. Apple предлагает короткий кабель USB-C — Lightning за $19.

Кабель Zimi в длину составляет один метр. Он имеет официальный сертификат Apple MFi. Без проблем совместим с iPhone, iPad и iPod. Кабель поддерживает 20-ваттную зарядку. По нему также можно передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с.

Сам он изготовлен из силиконового материала высокого качества. Тестирования производителя подтвердили, что кабель выдерживает до 30 000 сгибаний.

Производитель предлагает 18-месячную гарантию на аксессуар. Пока неясно, по какой цене кабель будет продаваться в России (и будет ли).