Xiaomi выпустила дверной замок с аналогом Face ID от Apple и сканером отпечатка пальцев

Очередной такой девайс китайский IT-гигант представил сегодня. Речь идёт об «умном» дверном замке — Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock X. Главной «фишкой» новинки является встроенная система объёмного сканирования лица, своеобразный аналог Face ID от Apple или технологии Kinect от Microsoft.

При этом, как пишет ITHome, устройство также оснастили более традиционным сканером — сканером отпечатка пальцев. Вдобавок к этим двумя методам входа, Xiaomi добавила ещё цифровой пароль, NFC и т.д — всего способов восемь.