Xiaomi выпустила дверной замок с аналогом Face ID от Apple и сканером отпечатка пальцев

Наука и технологии
Сегодня в 17:17
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Xiaomi выпустила дверной замок с аналогом Face ID от Apple и сканером отпечатка пальцевВыглядит футуристично и безопасно
Одной из причин сверхпопулярности Xiaomi является широкий ассортимент выпускаемой ей техники. Так, китайский бренд известен как смартфонами, так и домашними бытовыми гаджетами.
Очередной такой девайс китайский IT-гигант представил сегодня. Речь идёт об «умном» дверном замке — Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock X. Главной «фишкой» новинки является встроенная система объёмного сканирования лица, своеобразный аналог Face ID от Apple или технологии Kinect от Microsoft.
При этом, как пишет ITHome, устройство также оснастили более традиционным сканером — сканером отпечатка пальцев. Вдобавок к этим двумя методам входа, Xiaomi добавила ещё цифровой пароль, NFC и т.д — всего способов восемь.
В замок встроили AMOLED-дисплей, а также аккумулятор на 6250 мАч. Предзаказ на новинку стартует с 12 октября. Центра устройства станет известна чуть позднее.