Xiaomi выпустила флешки, совместимые и с компьютером, и со смартфоном

Флешка поступила в продажу в китайских магазинах Xiaomi и на площадке Youpin. Бренд выпустил устройство в двух вариантах: с объёмом памяти 64 ГБ и 128 ГБ по цене 99 юаней и 169 юаней соответственно (около 1200 и 2000 рублей).

U Disk Flash Drive представляет собой флеш-накопитель 2-в-1 с разъёмами USB Type-A и USB Type-C. Другими словами, флешка работает как со смартфоном, так и с ПК. Скорость чтения по USB 3.2 Gen1 Type-A составляет 150 МБ/сек. Этот разъём поддерживает Windows 7/8/10/11, MacOS 10.6 и выше, а USB Type-C — Android 4.4 и выше.