Xiaomi выпустила маленькое зарядное устройство

Новое зарядное устройство действительно меньше обычных. По сравнению с традиционным адаптером Xiaomi такой же мощности объём новинки меньше на 56%. Зарядные устройства на основе нитрида галлия в целом эффективные и отличаются небольшими размерами.

Сообщается, что новинка может зарядить смартфон Redmi K30 Extreme Commemorative Edition с 0 до 100% всего за 58 минут. Адаптером также можно зарядить iPhone. Модель 12-й серии должна зарядиться с 0 до 60% за полчаса. Да, устройство поддерживает кабели для USB-C и Lightning. Заряжать ноутбуки, правда, новинкой не удастся из-за ограничений выходного напряжения.

У адаптера Xiaomi 33W GaN есть системы защиты от короткого замыкания, перегрузки по току, перегрева, скачков напряжения.