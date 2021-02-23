Наука и технологии
Сегодня в 16:10
Xiaomi выпустила маленькое зарядное устройство
За $12
Xiaomi выпустила по цене всего $12 маленькое зарядное устройство на основе нитрида галлия. Его мощность составляет 33 Вт.
Новое зарядное устройство действительно меньше обычных. По сравнению с традиционным адаптером Xiaomi такой же мощности объём новинки меньше на 56%. Зарядные устройства на основе нитрида галлия в целом эффективные и отличаются небольшими размерами.
Сообщается, что новинка может зарядить смартфон Redmi K30 Extreme Commemorative Edition с 0 до 100% всего за 58 минут. Адаптером также можно зарядить iPhone. Модель 12-й серии должна зарядиться с 0 до 60% за полчаса. Да, устройство поддерживает кабели для USB-C и Lightning. Заряжать ноутбуки, правда, новинкой не удастся из-за ограничений выходного напряжения.
У адаптера Xiaomi 33W GaN есть системы защиты от короткого замыкания, перегрузки по току, перегрева, скачков напряжения.