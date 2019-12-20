Xiaomi выпустила недорогой комплект из беспроводных мыши и клавиатуры

В комплект входят мышь и клавиатура. Называется он достаточно очевидно: Xiaomi Wireless Keyboard and Mouse Set. Устройства в комплекте не имеют каких-то «навороченных» характеристик. Мышка оснащена двумя клавишами и колёсиком для прокрутки, весит 60 граммов, а разрешение оптического датчика составляет 1000 dpi.

Клавиатура имеет 104 клавиши. Связь с компьютером осуществляется с помощью миниатюрного приёмника, который работает на частоте 2,4 ГГц.

Недавно конкурент Xiaomi компания Vivo выпустила необычный аксессуар для геймеров — кабель для смартфона, который не мешает во время игры. Стоимость его тоже невысокая — около $7 (435 рублей).