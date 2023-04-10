Xiaomi выпустила очки-наушники

Аудиоочки оснащены динамиками, которые создают эффект объёмного звука на 360 градусов. Также есть функция шумоподавления и возможность подключения к двум устройствам одновременно.

Устройство имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP54 и весит всего 38,1 грамма. Дужки можно менять в зависимости от предпочтений. На выбор предлагается пять видов оправ. Очки могут работать семь часов в режиме разговоров, 10 часов в режиме прослушивания музыки, 22 часа в смешанном режиме.

Аудиоочки Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses предлагаются на краудфандинговой платформе Xiaomi по цене 799 юаней (около 9500 рублей). Дата начала поставок пока неизвестна.