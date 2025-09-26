Xiaomi выпустила портативную колонку в виде бруска с 4 ГБ и 10 часами работы

Xiaomi выпустила портативную колонку в виде бруска с 4 ГБ и 10 часами работыИ тройной акустикой
© Xiaomi
Колонка получила компактный корпус из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой и анодированием, размеры 154×56×25,4 мм, вес 249 г. Она оснащена тройной акустической системой: два 40-мм широкополосных динамика и пассивный радиатор в центре. Алюминиевые диафрагмы передают высокие частоты до 20 кГц.
Для настройки звучания используется алгоритм Nightingale с тремя режимами: Баланс, Внутри и Снаружи. Через приложение Mi Home можно менять басы, средние и высокие частоты или создавать свои профили звука.
Колонка имеет 4 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить до 750 треков и воспроизводить их офлайн.
Подключение возможно через Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C и Xiaomi HyperOS для беспроводной трансляции. Можно объединять до десяти устройств. Есть встроенный микрофон.
Аккумулятор 1980 мА·ч обеспечивает до 10 часов работы. Колонка защищена от пыли и влаги по стандарту IP66.