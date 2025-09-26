Наука и технологии
Опубликовано 26 сентября 2025, 16:49
1 мин.

Xiaomi выпустила портативную колонку в виде бруска с 4 ГБ и 10 часами работы

И тройной акустикой
На мероприятии, посвящённом серии Xiaomi 17, компания представила новую портативную Bluetooth-колонку стоимостью 299 юаней (~$42). Устройство доступно в шести цветах: чёрный, розовый, зелёный, фиолетовый, титановый и синий. И имеет минималистичный дизайн.
© Xiaomi

Колонка получила компактный корпус из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой и анодированием, размеры 154×56×25,4 мм, вес 249 г. Она оснащена тройной акустической системой: два 40-мм широкополосных динамика и пассивный радиатор в центре. Алюминиевые диафрагмы передают высокие частоты до 20 кГц.

Для настройки звучания используется алгоритм Nightingale с тремя режимами: Баланс, Внутри и Снаружи. Через приложение Mi Home можно менять басы, средние и высокие частоты или создавать свои профили звука.

© Xiaomi

Колонка имеет 4 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить до 750 треков и воспроизводить их офлайн.

Подключение возможно через Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C и Xiaomi HyperOS для беспроводной трансляции. Можно объединять до десяти устройств. Есть встроенный микрофон.

Аккумулятор 1980 мА·ч обеспечивает до 10 часов работы. Колонка защищена от пыли и влаги по стандарту IP66.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Xiaomi
,
#колонка
,
#анонс