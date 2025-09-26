Xiaomi выпустила портативную колонку в виде бруска с 4 ГБ и 10 часами работы

Колонка получила компактный корпус из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой и анодированием, размеры 154×56×25,4 мм, вес 249 г. Она оснащена тройной акустической системой: два 40-мм широкополосных динамика и пассивный радиатор в центре. Алюминиевые диафрагмы передают высокие частоты до 20 кГц.

Для настройки звучания используется алгоритм Nightingale с тремя режимами: Баланс, Внутри и Снаружи. Через приложение Mi Home можно менять басы, средние и высокие частоты или создавать свои профили звука.