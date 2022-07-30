Xiaomi выпустила рюкзак с вентилятором для спины

Вентилятор способен вращаться со скоростью 3500 оборотов в минуту. Он работает от компактного электромотора с низким потреблением энергии. При желании рюкзак можно использовать в качестве подставки для планшета или ноутбука. Так он будет выполнять роль дополнительной системы охлаждения.