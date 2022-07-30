Xiaomi выпустила рюкзак с вентилятором для спины

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Xiaomi выпустила рюкзак с вентилятором для спиныА ещё он может охлаждать гаджеты
На площадке Xiaomi Youpin стартовали продажи рюкзака под названием Korin Zero. Его главная особенность — встроенная система охлаждения. Она может обдувать спину владельца или гаджеты.
Вентилятор способен вращаться со скоростью 3500 оборотов в минуту. Он работает от компактного электромотора с низким потреблением энергии. При желании рюкзак можно использовать в качестве подставки для планшета или ноутбука. Так он будет выполнять роль дополнительной системы охлаждения.
У сумки есть карманы под смартфон, Bluetooth-клавиатуру, мышь, кошелёк, наушники и другие предметы. Имеется и встроенный аккумулятор на 10 мАч с внешним USB-портом для подзарядки гаджетов. Цена рюкзака составляет 499 юаней.