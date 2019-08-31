Xiaomi выпустила специальный аккумулятор для игровых смартфонов

Бренд Black Shark известен нам, в первую очередь, по игровым смартфонам. Недавно он представил Black Shark 2 Pro, который стал первым смартфоном компании на новом мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Это устройство портативный аккумулятор Black Shark Power Bank может зарядить от 0 до 43% всего за 30 минут. Это позволяет быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Аккумулятор имеет два разъёма USB-A и один USB-С. Также на нём есть специальный переключатель, который снижает мощность устройства для подзарядки беспроводных наушников, геймпада и других аксессуаров.

Стоит Black Shark Power Bank всего $17 (около 1100 рублей). Возможно, российская его версия окажется чуть подороже.