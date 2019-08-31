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Xiaomi выпустила специальный аккумулятор для игровых смартфонов

Заряжает Black Shark 2 Pro почти до половины за 30 минут
Xiaomi под брендом Black Shark выпустила портативный аккумулятор Black Shark Power Bank ёмкостью до 10 000 мАч. Стоит он совсем недорого.

Бренд Black Shark известен нам, в первую очередь, по игровым смартфонам. Недавно он представил Black Shark 2 Pro, который стал первым смартфоном компании на новом мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Это устройство портативный аккумулятор Black Shark Power Bank может зарядить от 0 до 43% всего за 30 минут. Это позволяет быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Аккумулятор имеет два разъёма USB-A и один USB-С. Также на нём есть специальный переключатель, который снижает мощность устройства для подзарядки беспроводных наушников, геймпада и других аксессуаров.

Стоит Black Shark Power Bank всего $17 (около 1100 рублей). Возможно, российская его версия окажется чуть подороже.

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