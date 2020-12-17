Xiaomi выпустила светильник, меняющий цвет от звуков

Настенная лампа с голосовой активацией стоит 99 юаней (около 1100 рублей). Устройство обладает опцией Music Rhythm, которая может взаимодействовать со звуками из игр, чтобы изменять цвет освещения. Это позволит больше погрузиться в процесс прохождения игры.

Лампу, собственно, можно прикрепить не только к стене, но и к потолку, если захочется. Устройство поддерживает 16 млн цветов. Цвет можно регулировать не только звуковым окружением, но и через приложение Mijia. Ещё лампа может работать с голосовым помощником XiaoAI.

На Youpin также предлагают комплект из девяти таких светильников за 699 юаней (около 8000 рублей).