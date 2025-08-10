Xiaomi выпустила уличную 3,5K-камеру Smart Camera 4C, где картинку улучшает ИИ

Для подключения используется современный двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2.4 и 5 ГГц) с технологией OFDMA, что ускоряет передачу данных примерно на 60% по сравнению с предыдущими стандартами.

В камере установлен ИИ-чип для быстрой и точной работы функций распознавания людей и домашних животных, а также отслеживания движения. Безопасность усиливает чип MJA1 с высоким уровнем защиты, шифрование данных и физическая шторка на объективе.

Для ночной съёмки есть восемь невидимых инфракрасных светодиодов. Камера может поворачиваться на 360° по горизонтали и на 116° по вертикали. Поддерживаются карты памяти до 256 ГБ и подключение к NAS.

Smart Camera 4C 3.5K стоит около 28 долларов и уже доступна для предзаказа в Китае. Даты выхода на международные рынки пока нет