Xiaomi выпустила умное одеяло, способное уничтожать клещей

Для безопасности предусмотрены восемь степеней защиты, включая защиту от перегрева, короткого замыкания, перегрузки, поражения током и даже молний. Есть также функция автоматического перехода в спящий режим.

Кроме того, одеялом можно управлять голосом через ассистента XiaoAi, а также удалённо — например, включить подогрев перед сном.