Xiaomi выпустила в Европе компактную колонку с Bluetooth 5.4 и 10 часами работы

Опубликовано 23 ноября 2025, 21:451 мин.
Xiaomi выпустила в Европе компактную колонку с Bluetooth 5.4 и 10 часами работыSound Pocket
Xiaomi выпустила в Европе компактную колонку Sound Pocket, которая успела получить премию Red Dot за дизайн. Устройство весит около 200 г и имеет размеры 90,8×74,4×42,6 мм. Колонка оснащена гладкой глянцевой поверхностью, резиновым шнурком и может стоять как вертикально, так и горизонтально. Уровень защиты IP67 делает её устойчивой к воде и пыли.
© Xiaomi
Sound Pocket использует динамик мощностью 5 Вт со встроенным сабвуфером. Система автоматически настраивает частоты для «сбалансированного звука» и поддерживает «умный контроль громкости».
Колонка поддерживает Bluetooth 5.4 с дальностью до 25 м. Две одинаковые колонки можно соединить для стереозвука. Также есть встроенный микрофон.
Аккумулятор ёмкостью 1000 мАч обеспечивает до 10 часов работы при 40% громкости и полностью заряжается примерно за 3 часа.
Sound Pocket доступна в чёрном, синем и розовом цветах. Цена — €24,99.