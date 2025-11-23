Xiaomi выпустила в Европе компактную колонку с Bluetooth 5.4 и 10 часами работы

Sound Pocket использует динамик мощностью 5 Вт со встроенным сабвуфером. Система автоматически настраивает частоты для «сбалансированного звука» и поддерживает «умный контроль громкости».

Колонка поддерживает Bluetooth 5.4 с дальностью до 25 м. Две одинаковые колонки можно соединить для стереозвука. Также есть встроенный микрофон.

Аккумулятор ёмкостью 1000 мАч обеспечивает до 10 часов работы при 40% громкости и полностью заряжается примерно за 3 часа.

Sound Pocket доступна в чёрном, синем и розовом цветах. Цена — €24,99.