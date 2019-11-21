Xiaomi выпустила в России мощные и дешёвые внешние аккумуляторы

Наиболее ёмкий из двух Power Bank поддерживает быструю зарядку до 18 Вт. Способен одновременно заряжать по два устройства, например, пару смартфонов Redmi. Имеет два входных и два выходных порта. Стоимость такого внешнего аккумулятора составляет всего 1990 рублей.

Второй и того дешевле — купить его можно за 990 рублей. Ёмкость аккумулятора равна, как мы уже упоминали, 10 000 мАч, устройство также оснащено четырьмя портами.