Наука и технологии
Вчера 20:01
Xiaomi выпустила в России мощные и дешёвые внешние аккумуляторы
В пределах тысячи рублей
Сегодняшняя презентация Xiaomi в России не обошлась без сюрпризов. Помимо ожидаемого Redmi Note 8T и неожиданного Mi Note 10 со 108-мегапиксельной камерой, компания показала новые внешние аккумуляторы: один на 10 000 мАч, другой — на 20 000 мАч.
Наиболее ёмкий из двух Power Bank поддерживает быструю зарядку до 18 Вт. Способен одновременно заряжать по два устройства, например, пару смартфонов Redmi. Имеет два входных и два выходных порта. Стоимость такого внешнего аккумулятора составляет всего 1990 рублей.
Второй и того дешевле — купить его можно за 990 рублей. Ёмкость аккумулятора равна, как мы уже упоминали, 10 000 мАч, устройство также оснащено четырьмя портами.